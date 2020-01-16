Володин проводит переговоры с Мишустиным

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Пресс-конференция в АП
Михаил Мишустин проведет переговоры в ГосдумеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин прибыл в Госдуму для встречи со спикером парламента Вячеславом Володиным. Об этом СМИ сообщила советник Володина — Анастасия Кашеварова.

Как сообщила Кашеварова в своем telegram-канале, в данный момент Мишустин общается со спикером Госдумы, после кандидату в премьеры предстоит встреча с парламентскими фракциями.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство РФ в полном составе ушло в отставку. В качестве кандидата на должность нового главы кабинета министров президент России Владимир Путин выдвинул главу ФНС Михаила Мишустина. По мнению политологов, главными сильными качествами Мишустина является «умение не притягивать антирейтинги» и умение формировать государственные структуры с человеческим лицом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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