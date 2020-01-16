Водители югорских неотложек отказываются работать

Шоферов не устраивает система оплаты, которую им предложили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Владельца скорых, работающих по всему Уралу, подозревают в нарушении закона

Водители станции скорой помощи Нижневартовска заявили о готовности не выходить на работу с 1 февраля. Причина в условиях оплаты труда, которые предложил новый подрядчик скорой помощи, отвечающий за перевозки — компания «АК-47». Об этом «URA.RU» рассказал член регионального отделения ОНФ Владимир Зиновьев.

«Водителям, которые оформлены как индивидуальные предприниматели, с 1 февраля предложили либо остаться ИП, либо заключить трудовые договоры. В обоих случаях они будут получать примерно на 10 тыс. рублей меньше, чем им платят сейчас», — добавил Зиновьев.

На таких условиях часть коллектива приняла решение прекратить сотрудничество. «Какой смысл оставаться? Все дорожает вокруг, а зарплата меньше становится. Может пенсионеры останутся, а молодежь уйдет», — сообщил агентству один из водителей Динар (имя изменено — ред.).

По словам зам.директора ООО «АК-47» Дмитрия Пальянова, предложение компании экономически выверено. «Мы предложили деньги, которые выше рынка. Водители, с которыми общался лично я, согласились на них», — заявил Пальянов. О том, что город не останется без неотложек, говорит и главный врач Нижневартовской станции скорой помощи Максим Смирнов. «Да, водителям предложили с 1 февраля оплату меньше, чем сейчас. Но город не останется без скорой», — добавил главврач.

Ситуацию контролирует и департамент здравоохранения ХМАО. «Угрозы остановки станции скорой медицинской помощи нет. Вся необходимая медицинская помощь будет оказываться. Ответственность в этом понимают все», — добавили в депздраве.

Ранее «URA.RU» писало, что Нижневартовск может остаться без машин скорой помощи, из-за того, что у нового подрядчика до сих пор нет собственной техники.