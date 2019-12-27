Крупный город в ХМАО рискует остаться без скорой помощи

В проблемах с неотложками пытаются разобраться общественники и чиновники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следующем году Нижневартовск может остаться без машин скорой помощи. Все из-за того, что у нового подрядчика до сих пор нет необходимой техники. Об этом «URA.RU» рассказал член регионального отделения ОНФ Владимир Зиновьев.

«Новый подрядчик — ООО „АК-47“ — который начнет исполнять контракт на перевозку больных с 1 февраля 2020 года, пока не имеет автопарка. Чтобы получить подряд, он снизил стоимость услуг до чуть более 48 млн рублей. Этих денег может не хватить до конца года. Предприниматель уже заявил водителям о снижении зарплат. Так и до новых протестов недалеко, и ситуация с долгами может повториться. В итоге город останется без машин скорой помощи», — добавил Зиновьев.

Опасения, правда, неофициально, разделяют и в администрации города. «С одной стороны оказание медпомощи, как и контроль этой сферы соцобслуживания, — не наши полномочия. Но здоровье горожан касается местной власти. Мы пытаемся помочь в решении проблемы, но пока непонятно, на каких машинах будут возить больных», — сообщил инсайдер.

В «АК-47» пока не прокомментировали эти опасения. Директор компании Павел Калашников не ответил на звонки журналиста агентства.

Ранее водители станции скорой помощи, нанятые пермской компанией «Феникс-менеджмент», уже заявляли о готовности бастовать из-за крупных долгов по зарплатам. Тогда «Феникс-менеджмент» пообещал выплатить все долги, однако сделано этого не было. Зиновьев рассказал «URA.RU», что 28 декабря состоится встреча со всеми заинтересованными в разрешении конфликта сторонами. На ней общественники планируют получить ответы как от «АК-47», так и от «Феникс-менеджмента».