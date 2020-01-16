Кандидат на пост премьера Мишустин выступил против введения налога для богатых

Михаил Мишустил высказался против против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступил против национализации и введения послабления налога на доходы физлиц. Об этом он заявил на встрече с фракцией КПРФ.

«Мишустин сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь», — написал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем telegram-канале. Он отметил, что кандидат в премьеры пока говорит о том, что в стране нет среднего класса, и приоритетной называет помощь 20 млн нищим. При этом Мишустин заявил, что брать повышенную ставку подоходного налога в России «не с кого».

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому россияне с доходом ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) не будут облагаться подоходным налогом. Инициативу отменить НДФЛ для россиян с небольшой зарплатой также поддержала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Против идеи высказался глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

После предложений Путина, озвученных в ходе послания Федеральному собранию, правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Кандидатурой на пост премьер-министра от президента РФ Владимира Путина стал глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.