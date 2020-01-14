Кудрин посчитал бессмысленной отмену НДФЛ для бедных

Алексей Кудрин предложил ввести для бедных россиян субсидии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин усомнился в эффективности отмены налога на доходы (НДФЛ) для россиян, получающих низкие зарплаты.

«Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты: субсидии по признаку доходности на душу в семье», — цитирует Кудрина РИА «Новости». По мнению главы Счетной палаты РФ, введение субсидий было бы лучше, чем освобождение от подоходного налога. Он также отметил, что зачастую у малоимущих граждан вовсе нет доходов, с которых мог бы взиматься НДФЛ, поэтому его отмена на них никак не отразится, сообщает RT.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому россияне с доходом ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) не будут облагаться подоходным налогом. С 1 января 2020 года МРОТ в РФ достиг цифры в 12130 рублей. Таким образом, проект предполагает, что налог перестанут платить те, кто зарабатывает меньше 24260 рублей. Инициативу отменить НДФЛ для россиян с небольшой зарплатой также поддержала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, напоминает телеканал 360.