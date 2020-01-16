Глава полиции ХМАО отреагировал на обвинения «честного гаишника» в бездействии подчиненных

Глава УМВД ХМАО Василий Романица поручил подчиненным разобраться в фактах, указанных Сергеем Ивановым Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В сургутской автоинспекции началась проверка заявления правозащитника Сергея Иванова, более известного как «честный гаишник», которое он написал на имя главы УМВД ХМАО Василия Романицу, где указал на факты бездействия бывших коллег при патрулировании улиц города. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Обращение Иванова отписано руководству ГАИ Сургута. Если указанные в письме факты подтвердятся, то в отношении сотрудников ДПС будет начала служебная проверка. На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть слова Иванова не представляется возможным», — сообщила корреспонденту «URA.RU» начальник отдела общественных связей УМВД ХМАО Ольга Абмайкина.

«Честный гаишник» возмутился бездействием сургутских автоинспекторов, которые, по его словам, допустили проезд тягача с нарушениями правил перевозки негабаритного груза. При аналогичных обстоятельствах в декабре 2016 года в Югре произошло резонансное ДТП, где погибли юные спортсмены из Нефтеюганска. Этот факт и побудил Иванова заставить автоинспекторов проверить большегруз и затем пожаловаться на их нерасторопность полицейскому начальству.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» правозащитник заявил, что, по его информации, сейчас грузовик находится на штрафстоянке. «Протокол об административном правонарушении составлен. Водитель отправлен на комиссию, где будет решаться вопрос о дальнейшем действиях. Ему может грозить лишение прав, а должностному лицу, которое выпустило его на линию, — крупный штраф», — заявил Иванов. Он также добавил, что будет следить за реакцией руководства ГАИ на произошедший случай.