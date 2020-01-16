В Екатеринбурге на базе Уральского федерального университета запустили циклотрон, с помощью которого специалисты смогут производить изотопы. Они необходимы для изготовления новейших фармацевтических препаратов, помогающих точнее диагностировать рак на ранних стадиях.

«Суть метода в том, что радиофармпрепараты вводятся в ту зону человека, которую мы хотим изучить. Изотоп распадается, дает излучение и помогает нам с помощью ПЭТ-сканера диагностировать заболевание. Метод не имеет никаких медицинских противопоказаний, применяется во всем мире», — пояснил «URA.RU» директор Центра ядерной медицины Сергей Бажуков. Он уточнил, что циклотрон обошелся университету в 180 млн рублей.

Центр ядерной медицины на базе УрФУ — первый университетский центр в России. Произведенные здесь препараты будут поставлять в ПЭТ-Центр на базе свердловского онкоцентра. Однако циклотрон является лишь сердцем радиохимического комплекса, формирование которого еще продолжается. «Циклотрон производит не готовую фармацевтическую продукцию, а только создает изотопы, которые в чистом виде опасны для человека. Далее они попадают в горячие камеры, где происходит капсулирование. Только в таком виде их можно доставлять в клинику. Сам циклотрон запущен, а радиохимический комплекс тестируется. До потребителя радиофармпрепараты дойдут, как только центр получит лицензию Минпромторга, то есть в конце 2020 года», — пояснил первый проректор УрФУ Сергей Кортов. Он добавил, что на базе свердловского онкоцентра смонтированы два ПЭТ-сканера, один из которых включен в работу, но его обслуживание происходит «путем ежедневных вертолетных полетов из Уфы, где есть маленький циклотрон».

Сейчас ПЭТ-Центр принимает до 7 тысяч пациентов в год. Решить проблему очередей должен запуск циклотрона. Производимых в университете препаратов хватит, чтобы обеспечить ПЭТ-Центр и еще шесть томографов. Оставшиеся препараты будут доставлять в ближайшие города — доставка короткоживущих изотопов возможна лишь в радиусе 250-300 километров.

Ранее главврач свердловского онкоцентра Владимир Елишев на заседании правительства Свердловской области заявлял, что циклотронный комплекс будет запущен в Свердловском онкологическом диспансере только к 2022 году, поскольку у размещенного в вузе комплекса закончилась гарантия от производителя.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU