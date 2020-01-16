Кадыров рассказал, каким видит новое правительство России

В новом правительстве Рамзан Кадыров хочет видеть энергичных и перспективных министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Локомотивом всего правительства России была небольшая группа министров и вице-премьеров, которые двигали страну в правильном направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По мнению политика, в состав нового правительства должны войти умные, молодые и энергичные министры.

«Работа некоторых предыдущих руководителей оставляла желать лучшего», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом глава Чечни заявил, что, говоря о реализации целей, озвученных российским лидером Владимиром Путиным, нет времени «раскачиваться». Именно поэтому, по мнению политика, в правительстве необходимо собрать перспективных министров, которые «будут гореть энтузиазмом и каждый день самоотверженно выполнять свой долг перед страной».

Также Кадыров отметил, что лично знаком с кандидатом на должность председателя правительства России Михаилом Мишустиным, и назвал его человеком с боевым характером. По мнению главы Чечни, Путин сделал правильный выбор «с упором на железную волю, а не медийность кандидата». Сам Кадыров высказал уверенность в том, что Мишустина единогласно поддержат все фракции.

После предложений российского лидера, озвученных в ходе послания Федеральному собранию, правительство РФ ушло в отставку в полном составе. Кандидатура Мишустина, главы Федеральной налоговой службы РФ, на пост премьер-министра была предложена Владимиром Путиным. Известно, что единороссы проголосовали за кандидатуру Мишустина единогласно.