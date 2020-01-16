Следователи завершили расследование уголовного дела депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого во взяточничестве. Сейчас он знакомится с его материалами, сообщил заместитель председателя СКР Игорь Краснов. Белоусов заявил «URA.RU» о своей невиновности.
«По версии следствия, преступление Белоусовым было совершено в 2010—2014 годах, когда он являлся депутатом Заксобрания Челябинской области. Используя свое служебное положение, Белоусов активно лоббировал вопросы принятия областных законов об увеличении финансирования объектов дорожной отрасли в регионе, что повлияло на размер полученной им взятки», — приводит слова Краснова «Коммерсант».
«Считаю себя стопроцентно невиновным, а дело не завершенным, поскольку оно находится на стадии ознакомления с материалами, — заявил корреспонденту „URA.RU“ сам Белоусов. — Замечу также, что, вопреки словам Краснова, я с декабря 2011 года перестал был депутатом челябинского Заксобрания, избравшись в Госдуму».
По версии следствия, Белоусов действовал в контакте с экс-губернатором региона Михаилом Юревичем. Общая сумма взяток оценивается в 3,2 млрд рублей.
Госдума дала согласие на привлечение Белоусова к уголовной ответственности в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение в получении в составе организованной группы взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКРФ). При этом суд отклонил ходатайство о его аресте, поданное следствием. «Уверен, что истина восторжествует, и Вадим Владимирович докажет свою невиновность», — заметил лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов (в 2016 году Белоусов избрался в парламент по спискам партии).