Лидером в борьбе за кресло главы Сафакулевского района Курганской области по итогам заседания конкурсной комиссии стал первый заместитель главы Ансар Ахметжанов. Из четырех кандидатов, принимавших участие конкурсе, к следующему этапу допущены только трое.
Результаты заседания комиссии опубликованы на сайте администрации района. Ахметжанов набрал 13,9 балла из 14 возможных (99,28%). Пенсионерка Анфиса Галимова набрала 8,2 балла (58,57%), безработный Гайнитдин Субханкулов — 10,2 балла (72,85%), безработная Анна-Луиза Баена — 5,2 балла (37,14%).
Кандидаты оценивались по трем критериям: образование, программа первоочередных мероприятий по развитию района, индивидуальное собеседование. «Для регистрации претендента кандидатом на должность главы района общая сумма баллов должна составлять не менее 50% максимального количества баллов», — отмечают в администрации района. Таким образом, Баена выбыла из дальнейшей борьбы.
Окончательное решение, кто станет новым главой района, должна принять местная дума. Как показали предыдущие выборы, победа в конкурсе не гарантирует кандидату избрание. В декабре 2019 года главой Сафакулевского района депутаты избрали главу Сафакулевского сельсовета Радмила Вафина, несмотря на то, что он набрал меньше баллов, чем управляющий делами районной администрации Фаиз Нурмухаметов, кандидатуру которого лоббировали областные власти. Уже на следующий день, 10 декабря, Вафин отказался возглавлять район. Из-за этого скандала пришлось проводить новые выборы.