Мишустин пообещал Госдуме изменить принципы работы с регионами

Новый состав правительства РФ изменит принципы работы с регионами. Об этом заявил кандидат на пост председателя Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» Госдумы России.
Как сообщил «URA.RU» участник встречи, Мишустин пообещал «уделять больше внимания мнению субъектов РФ и прислушиваться к их позиции по ключевым вопросам».
Проблемы во взаимоотношениях Москвы с субъектами РФ поднимались и на встрече кандидата на пост премьер-министра с фракцией КПРФ. Депутаты-коммунисты рассказали Михаилу Мишустину, что многие субъекты Федерации не получают финансовую помощь из российского бюджета из-за низкой квалификации работающих в них чиновников. Последние оказываются не в состоянии правильно заполнить заявки на выделение бюджетных трансфертов. Кандидат на пост председателя правительства пообещал обратить внимание на эту проблему.
Бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подал в отставку 15 января. В этот же день президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Сегодня с утра Мишустин проводил встречи с фракциями Госдумы РФ.