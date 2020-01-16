Из-за пьяной жены уралец заплатит штраф 1.2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина, пытавшийся дать взятку начальнику ГИБДД Байкалово (Свердловская область), оштрафован. Сумма штрафа превысила взятку в 30 раз.

«42-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «дача взятки через посредника в значительном размере», второй — 38-летний мужчина — по статье «посредничество во взяточничестве», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

По решению суда взяткодатель должен заплатить штраф 1.2 млн рублей. Посредник, помогавший ему, заплатит штраф 120 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что от подкупа отказался начальник ГИБДД ОВД «Байкаловский». Полицейскому пытался дать взятку 40 тысяч рублей мужчина, жену которого остановили пьяной за рулем.

«Представитель МВД, о котором идет речь, не пошел на сделку с совестью и принял для себя единственно верное решение — действовать по закону. Итогом и стало задержание нарушителей», — заявил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Ранее Горелых сообщил, что в Свердловской области каждый месяц пять полицейских отказываются от взяток.