Уральскому гонщику, давившему людей на тротуаре, продлили арест

Пузыреву грозит 12 лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уральский гонщик сбил трех человек на тротуаре

В Ленинском суде Екатеринбурга продлили арест для 51-летнего Владимира Пузырева на период рассмотрения дела. Суд по делу гонщика продолжается с августа 2019 года.

«Мера пресечения для Пузырева продлена до 17 апреля. Очередное судебное заседание по делу состоится 20 января», — сообщили «URA.RU» в Ленинском суде Екатеринбурга.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 14 ноября 2018 года Пузырев, управляя машиной Honda СR-V, не захотел стоять в пробке на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Он выехал на тротуар и на скорости около 100 километров в час начал давить людей. В в тяжелом состоянии были госпитализированы 29-летняя Екатерина, ее двухлетний сын и 36-летний Андрей Медведев.

На момент ДТП Пузырев из-за болезни был пожизненно лишен прав, но обманом получил новые. Стало известно, 7 февраля 2018 года Пузырев устроил похожее ДТП возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Пузыреву надоело стоять в пробке, и он протаранил соседнюю машину. Защита Пузырева пыталась доказать, что ДТП произошло из-за приступа болезни у Пузырева. Однако экспертиза установила, что водитель был в состоянии оценивать свои поступки, а после ареста пытался симулировать заболевание.

Изначально Пузыреву было предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство», однако в суд дело поступило со статьями обвинения «хулиганство с применением предметов в качестве оружия» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пузыреву грозит 12 лет колонии.