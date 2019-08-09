Уральского гонщика, давившего людей на тротуаре, привезли в суд

В Ленинском суде Екатеринбурга начался процесс по делу 51-летнего Владимира Пузырева. Ему грозит до 12 лет колонии. Подсудимого доставили в зал суда, передает корреспондент «URA.RU».
Ожидается, что сегодня ему продлят арест на период рассмотрения дела. Процесс может занять около полугода. На первое заседание не пришли ни родственники, ни друзья подсудимого. Пузырев в своем выступлении попросил судью отпустить его домой, объяснив это тем, что ему надоело сидеть в СИЗО.
Как ранее сообщало «URA.RU», 14 ноября прошлого года Пузырев, управляя машиной Honda СR-V, не захотел стоять в пробке на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта. Он выехал на тротуар и на скорости около 100 километров в час начал давить людей. В итоге в тяжелом состоянии были госпитализированы 29-летняя Екатерина, ее двухлетний сын и 36-летний Андрей Медведев. На момент ДТП Пузырев из-за болезни был пожизненно лишен прав, но обманом получил новые. Аналогичное ДТП он устроил 7 февраля 2018 года возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Пузыреву надоело стоять в пробке, и он протаранил соседнюю машину.
«Он обвиняется по статьям „Использование заведомо подложного документа“, „Хулиганство с применением предметов в качестве оружия“ и „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Водителю грозит до 12 лет колонии», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
По словам Шульги, в отношении обвиняемого проведены две стационарные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, согласно которым Пузырев осознавал общественную опасность своих действий. Медики посчитали, что Пузырев может симулировать, надеясь избежать наказания.