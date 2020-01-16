Путин отправил Медведева на новую работу

Указ о новой должности Дмитрия Медведева вступил в силу 16 января
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Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева на должность зампредседателя Совета Безопасности. Такой указ подписал глава государства, сообщается на сайте Кремля.
«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности», — говорится в указе. Также документ освобождает Медведева от исполнения обязанностей премьера. Указ вступил в силу с 16 января.
Ранее правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку. Путин предложил в качестве кандидата на пост главы правительства РФ Михаила Мишустина, который возглавлял Федеральную налоговую службу. Депутаты Госдумы в свою очередь также проголосовали за назначение Мишустина на должность премьера.