Путин отправил Медведева на новую работу

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XIX съезд всероссийской политической партии
Указ о новой должности Дмитрия Медведева вступил в силу 16 январяФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отставка правительства России

Президент России Владимир Путин назначил исполняющего обязанности премьер-министра Дмитрия Медведева на должность зампредседателя Совета Безопасности. Такой указ подписал глава государства, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Совета Безопасности», — говорится в указе. Также документ освобождает Медведева от исполнения обязанностей премьера. Указ вступил в силу с 16 января.

Ранее правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку. Путин предложил в качестве кандидата на пост главы правительства РФ Михаила Мишустина, который возглавлял Федеральную налоговую службу. Депутаты Госдумы в свою очередь также проголосовали за назначение Мишустина на должность премьера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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