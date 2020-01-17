СМИ узнали, в каком случае Медведев может уйти с поста главы «Единой России»

Медведев может покинуть пост в партии из-за назначения в Совбезе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России формируется новое правительство

Дмитрий Медведев, лишившийся должности премьер-министра, может покинуть и пост председателя «Единой России». Таким мнением поделились источники в партии.

По их мнению, ситуация с партией сейчас может быть «поставлена на паузу, а уход Медведева с поста председателя «ЕР» может произойти из-за его назначения на должность зампредседателя Совета Безопасности. «Один из собеседников предполагает, что если зампред Совбеза получит сильные полномочия и его статус будет прописан в законе, то у Медведева появятся силовые полномочия и тогда он может уйти с поста председателя», — сообщает газета «Ведомости».

При этом другой источник в партии напомнил, что смена председателя может произойти только по итогам съезда партии, а таких планов пока нет. «Вопрос в том, как Медведеву пропишут функционал в должности зампреда Совета безопасности — от этого будет зависеть, останется ли он председателем партии», — объяснил газете эксперт, близкий к администрации президента. Специалист напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу ранее вышел из состава фракции, поскольку представители силовых структур не могут состоять в партиях.

Ранее правительство РФ во главе с Медведевым подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсировал правки в Конституции России

Позже секретарь генсовета фракции Андрей Турчак объявил, что Медведев сохранит должность в партии. По мнению политика, нет законодательных ограничений, которые могли бы помешать экс-премьеру совмещать два поста.