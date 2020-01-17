Главным направлением работы Михаила Мишустина должен стать контроль за нацпроектами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России формируется новое правительство

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что готов сформировать новый кабинет министров. Ожиданиями от работы политика на новом посту поделились эксперты.

«Новый состав кабмина будет сформирован в ближайшее время», — пишет газета «Известия» со ссылкой на слова Мишустина. Сам политик не стал ничего уточнять по составу своей команды, однако, по мнению экспертов издания, изменения могут коснуться министерств культуры, здравоохранения и образования. Помимо этого, нововведения затронут экономический блок, который будет реформирован, считают специалисты.

Мишустин также обозначил ряд направлений, которые станут главными в его работе. Новый министр планирует провести реформу управления, улучшить ситуацию в предпринимательстве, выстроить тесное сотрудничество с регионами и проконтролировать исполнение нацпроектов.

Ожидания специалистов от работы премьера совпадают со словами самого политика. Так, близкие к правительству источники издания считают, что Мишустин, в первую очередь, должен направить силы на улучшение исполнения нацпроектов. Как отмечает издание, в 2019 году работа по этому направлению была сорвана из-за устаревших методов заключения договоров с исполнителями госзаказов.

Еще одним результатом работы министра должно стать уменьшение количества проверок и отмена устаревших и избыточных нормативов для предпринимателей, полагают эксперты. «Российская экономика не может динамично развиваться, пока бизнес не сконцентрируется на своей основной функции — созидание, а борьба с препятствиями не помогает компаниям в работе по их профилю», — считает сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик.

Бывший председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, объявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку, напоминает RT. Вечером 16 января Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина новым премьером, а также включил его в состав Совбеза, уточняет телеканал 360.