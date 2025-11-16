Российская армия освободила два населенных пункта в Запорожской области
16 ноября 2025 в 14:13
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Войска Российской Федерации освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье, расположенные в Запорожской области. Об этом сообщили в МО РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал