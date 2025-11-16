Гонорар Диброва взлетел после слитого скандального видео

Менеджеры Дмитрия Диброва обсуждают с заказчиками годовые соглашения на сумму около 50 миллионов рублей, передает Mash Фото: Размик Закарян © URA.RU

Гонорар телеведущего Дмитрия Диброва увеличился после появления в сети видеозаписи, где он публично появился с оголенными гениталиями. Стоимость выступлений возросла с 2,5 до 5 миллионов рублей.

«Гонорар телеведущего взлетел с 2,5 до 5 млн рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Также сообщается, что менеджеры артиста обсуждают с заказчиками годовые соглашения на сумму около 50 миллионов рублей. В переговорах вопросы репутации объясняются внешними обстоятельствами во время съемки и тем, что ему могли «что-то подмешать» перед съемкой..

Специалисты в области PR отмечают, что в текущей ситуации артист временно не может участвовать в качестве амбассадора брендов. По их мнению, риски для репутации компаний остаются высокими.

Продолжение после рекламы