Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Гонорар Диброва взлетел после слитого скандального видео

Mash: гонорар Дмитрия Диброва вырос в два раза после скандального видео
16 ноября 2025 в 14:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Менеджеры Дмитрия Диброва обсуждают с заказчиками годовые соглашения на сумму около 50 миллионов рублей, передает Mash

Менеджеры Дмитрия Диброва обсуждают с заказчиками годовые соглашения на сумму около 50 миллионов рублей, передает Mash

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Гонорар телеведущего Дмитрия Диброва увеличился после появления в сети видеозаписи, где он публично появился с оголенными гениталиями. Стоимость выступлений возросла с 2,5 до 5 миллионов рублей.

«Гонорар телеведущего взлетел с 2,5 до 5 млн рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Также сообщается, что менеджеры артиста обсуждают с заказчиками годовые соглашения на сумму около 50 миллионов рублей. В переговорах вопросы репутации объясняются внешними обстоятельствами во время съемки и тем, что ему могли «что-то подмешать» перед съемкой..

Специалисты в области PR отмечают, что в текущей ситуации артист временно не может участвовать в качестве амбассадора брендов. По их мнению, риски для репутации компаний остаются высокими.

Продолжение после рекламы

В разгар активного обсуждения в СМИ летнего ролика Дмитрия Диброва, ставшего вирусным, телеведущий предпочел не давать публичных комментариев. Вместо этого он уехал на Бали, где отметил свой день рождения без традиционной шумихи и масштабных мероприятий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал