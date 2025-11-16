Гонорар Диброва взлетел после слитого скандального видео
Менеджеры Дмитрия Диброва обсуждают с заказчиками годовые соглашения на сумму около 50 миллионов рублей, передает Mash
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Гонорар телеведущего Дмитрия Диброва увеличился после появления в сети видеозаписи, где он публично появился с оголенными гениталиями. Стоимость выступлений возросла с 2,5 до 5 миллионов рублей.
«Гонорар телеведущего взлетел с 2,5 до 5 млн рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Также сообщается, что менеджеры артиста обсуждают с заказчиками годовые соглашения на сумму около 50 миллионов рублей. В переговорах вопросы репутации объясняются внешними обстоятельствами во время съемки и тем, что ему могли «что-то подмешать» перед съемкой..
Специалисты в области PR отмечают, что в текущей ситуации артист временно не может участвовать в качестве амбассадора брендов. По их мнению, риски для репутации компаний остаются высокими.
В разгар активного обсуждения в СМИ летнего ролика Дмитрия Диброва, ставшего вирусным, телеведущий предпочел не давать публичных комментариев. Вместо этого он уехал на Бали, где отметил свой день рождения без традиционной шумихи и масштабных мероприятий.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- ЗЛОЙ ПЕНС16 ноября 2025 14:34И что, никто не осуждает и проблем не видит?