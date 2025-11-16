Логотип РИА URA.RU
Махачев назвал Россию сильнейшей страной после завоевания второго титула UFC

16 ноября 2025 в 14:23
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ислам Махачев стал первым чемпионом UFC, которому удалось завоевать титул сразу в двух весовых категориях. Комментируя свою победу, боец заявил, что в Россия — самая сильная страна, где готовят лучших бойцов.

«Теперь у нас тоже есть два чемпиона. У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы», — заявил Махачев после боя. Видео с его словами было опубликовано пресс-службой UFC.

Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. Таким образом, он стал первым бойцом из России и 11-м в истории, кому удалось завоевать титул UFC в двух дивизионах. Большую часть поединка россиянин удерживал соперника в партере, что и предопределило исход боя. Махачев победил единогласным решением судей после пяти раундов.

С октября 2022 года по июнь 2025 года Махачев был чемпионом в легкой весовой категории и четырежды успешно защищал свой пояс, а затем отказался от титула, чтобы перейти в полусредний дивизион. Победа над Маддаленой стала для Махачева 16-й подряд и позволила ему повторить рекорд Андерсона Силвы по длительности победной серии в UFC.

