16 января 2020

СМИ: Медведев может стать преемником Путина или повести «Единую Россию» на выборы

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XIX съезд всероссийской политической партии
Отставка Дмитрия Медведева открыла перед ним новые перспективы, пишут СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В России формируется новое правительство

Перед бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым после отставки открылись новые перспективы. В будущем он может стать даже преемником президента страны. Такое мнение в беседе с журналистами высказал высокопоставленный член «Единой России», имя которого не называется.

После ухода с должности председателя правительства весь негатив, который сопровождал его как премьера, уйдет, считает собеседник газеты «Коммерсант». «Дмитрий Медведев теперь может повести партию на выборы, стать преемником президента или занять любую другую должность», — приводит издание слова высокопоставленного источника-единоросса, который также напомнил, что в Совете безопасности экс-премьер занимает должность заместителя председателя — Владимира Путина.

Глава фонда Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский предполагает, что Медведев активизирует свою партийную работу, поскольку его политические перспективы будут зависеть от результатов «ЕР» на думских выборах.

Ранее, как напоминает RT, правительство России ушло в отставку. В связи с этим Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза. Позже вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак объявил журналистам, что экс-премьер сохранит должность председателя партии. Тем не менее, источники газеты «Ведомости» не исключили, что если Медведев получит в Совете безопасности сильные полномочия, он все же может уйти с поста председателя «ЕР».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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