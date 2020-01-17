СМИ: Медведев может стать преемником Путина или повести «Единую Россию» на выборы

Перед бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым после отставки открылись новые перспективы. В будущем он может стать даже преемником президента страны. Такое мнение в беседе с журналистами высказал высокопоставленный член «Единой России», имя которого не называется.
После ухода с должности председателя правительства весь негатив, который сопровождал его как премьера, уйдет, считает собеседник газеты «
Глава фонда Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский предполагает, что Медведев активизирует свою партийную работу, поскольку его политические перспективы будут зависеть от результатов «ЕР» на думских выборах.
Ранее, как напоминает RT, правительство России ушло в отставку. В связи с этим Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза. Позже вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак объявил журналистам, что экс-премьер сохранит должность председателя партии. Тем не менее, источники газеты «Ведомости» не исключили, что если Медведев получит в Совете безопасности сильные полномочия, он все же может уйти с поста председателя «ЕР».