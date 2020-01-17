СМИ: Медведев может стать преемником Путина или повести «Единую Россию» на выборы

Отставка Дмитрия Медведева открыла перед ним новые перспективы, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России формируется новое правительство

Перед бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым после отставки открылись новые перспективы. В будущем он может стать даже преемником президента страны. Такое мнение в беседе с журналистами высказал высокопоставленный член «Единой России», имя которого не называется.

После ухода с должности председателя правительства весь негатив, который сопровождал его как премьера, уйдет, считает собеседник газеты « Коммерсант» . «Дмитрий Медведев теперь может повести партию на выборы, стать преемником президента или занять любую другую должность», — приводит издание слова высокопоставленного источника-единоросса, который также напомнил, что в Совете безопасности экс-премьер занимает должность заместителя председателя — Владимира Путина.

Глава фонда Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский предполагает, что Медведев активизирует свою партийную работу, поскольку его политические перспективы будут зависеть от результатов «ЕР» на думских выборах.

Ранее, как напоминает RT, правительство России ушло в отставку. В связи с этим Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза. Позже вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак объявил журналистам, что экс-премьер сохранит должность председателя партии. Тем не менее, источники газеты «Ведомости» не исключили, что если Медведев получит в Совете безопасности сильные полномочия, он все же может уйти с поста председателя «ЕР».