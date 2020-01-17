Ведущий канала «Россия 1» поспорил об истории с гостем своей программы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала «Россия 1» накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля. Возмущение журналиста вызвало несогласие гостя с тем, что Польша должна извиниться за издевательства над пленными красноармейцами в годы войны с СССР.

«А вы извинились за красноармейцев?» — спросил Соловьев у Амнуэля. По словам ведущего, Польша должна последовать примеру России, которая извинилась за расстрел около 4,5 тысячи польских офицеров в Катынском лесу в 1940 году. Он напомнил гостю о репрессиях по отношению к советским дипломатам в 1930-е годы. Ответ эксперта, что за репрессии в Польше ответственны те, родственники которых «убивались в СССР», разозлил журналиста. По замечанию Соловьева, эксперт тем самым оправдывает убийство поляков в Катынском лесу.

Также ведущего возмутило то, что Амнуэль назвал советский режим террористическим. В ответ Соловьев припомнил режим маршала Юзефа Пилсудского. «Это не была нацистская диктатура? Мир считает по-другому», — ответил Соловьев.

Ранее телекритик Слава Тарощина заявила о предпосылках к закрытию политических ток-шоу, которые ведут на российских федеральных телеканалах журналисты Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и Артем Шейнин.