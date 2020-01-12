Телекритик предрекла закрытие политических ток-шоу Скабеевой, Соловьева и Шейнина

Закрытие программы Владимира Соловьева назвали обязательной причиной для перемен на российском ТВ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Закрытие политических ток-шоу, которые ведут на российских федеральных телеканалах журналисты Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и Артем Шейнин, привело бы к новому расцвету ТВ в нашей стране. Такое мнение высказала телекритик Слава Тарощина.

«Наивно думать, что нынешнее ТВ можно подправить с помощью косметических ухищрений. <…> Лично я поверю в робкие перемены только в одном случае: если закроются все без исключения так называемые общественно-политические шоу с дальнейшим трудоустройством сеятелей ненависти. Шейнин вернется в ВДВ, о котором он часто грезит, а Соловьев вновь приступит к „Соловьиным трелям“, которые давно забросил. Он так проникновенно поет „Мурку“, что слезы наворачиваются от жалости…», — написала она в своей колонке для «Новой газеты». По словам Тарощиной, для закрытия политических шоу есть даже вполне явные предпосылки: так, совсем недавно, по ее данным, якобы активно обсуждался возможный уход Ольги Скабеевой из «60 минут» и ее замена на Тину Канделаки.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что в 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым». По итогам прошедшего года обе программы вошли в тройку самых востребованных у зрителей программ. Однако «Вечер» с Соловьевым, который до этого имел самые высокие рейтинги, на этот раз уступил вечернему выпуску «60 минут». Замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова. Выпуски новостей на «России 1» в 2019 году оказались близки по показателям к новостным проектам «Первого канала», опередив их на 0,1 процента.