Пермский губернатор отреагировал на требование врачей уволить главу минздрава

Губернатор Пермского края Максим Решетников не видит повода для отставки министра здравоохранения региона Оксаны Мелеховой. Об этом он сообщил на площадке Гайдаровского форума, пишет ТАСС.
«Конечно, нет», — сказал Решетников, отвечая на вопрос «есть ли повод для отставки Оксаны Мелехововой». Пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко подтвердила «URA.RU» данную информацию.
Губернатор Пермского края признал, что проблемы в системе здравоохранения региона существуют, многие из них требуют длительного решения. По словам Решетникова, работа ведется по всем направлениям, но не все зависит только от министра.
«URA.RU» писало, что в Перми начался сбор подписей за отставку министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой. Петиция опубликована на сайте Change.org. Автор петиции, заместитель председателя профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина отметила, что причиной данного требования является недовольство работой министра как со стороны медицинского сообщества, так и со стороны жителей региона.