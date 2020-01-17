Куйвашев пообещал разобраться с постпредом, попавшимся на месте браконьерства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не намерен принимать радикальных мер в отношение своего постоянного представителя в Москве Александра Овчарова, которого егеря заподозрили в браконьерстве. На пресс-конференции в Екатеринбурге глава региона сообщил, что примет решение по чиновнику, когда будут даны официальные выводы правоохранительных органов.
«Мы разбираемся [в случившемся], правоохранители разбираются. Вы знаете меня, дождемся официальных выводов и будем решение принимать», — сказал Куйвашев журналистам.
Александр Овчаров и его знакомый Леонид Петухов были остановлены егерями в Бронницком охотхозяйстве. Его сотрудники считают, что Овчаров и Петухов стреляли в косулю, хотя охота на нее сейчас запрещена. В представительстве заявили, что задержание постпреда не проводилось, к административной ответственности он не привлекался. Позже «URA.RU» стало известно, что Леонид Петухов — бывший военный, сейчас он занимается бизнесом в сфере ЖКХ и энергетики.
Накануне Куйвашев рассказал «URA.RU» о личном разговоре с Овчаровым.