16 января 2020

Куйвашев пообещал разобраться с постпредом, попавшимся на месте браконьерства

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора Свердловской одласти. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев ждет выводов правоохранительных органовФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не намерен принимать радикальных мер в отношение своего постоянного представителя в Москве Александра Овчарова, которого егеря заподозрили в браконьерстве. На пресс-конференции в Екатеринбурге глава региона сообщил, что примет решение по чиновнику, когда будут даны официальные выводы правоохранительных органов.

«Мы разбираемся [в случившемся], правоохранители разбираются. Вы знаете меня, дождемся официальных выводов и будем решение принимать», — сказал Куйвашев журналистам.

Александр Овчаров и его знакомый Леонид Петухов были остановлены егерями в Бронницком охотхозяйстве. Его сотрудники считают, что Овчаров и Петухов стреляли в косулю, хотя охота на нее сейчас запрещена. В представительстве заявили, что задержание постпреда не проводилось, к административной ответственности он не привлекался. Позже «URA.RU» стало известно, что Леонид Петухов — бывший военный, сейчас он занимается бизнесом в сфере ЖКХ и энергетики.

Накануне Куйвашев рассказал «URA.RU» о личном разговоре с Овчаровым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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