Куйвашев сделал заявление для «URA.RU» о своем постпреде, попавшемся в месте браконьерства

В Москве состоялась анонсированная «URA.RU» встреча губернатора Евгения Куйвашева и руководителя представительства губернатора Свердловской области в органах госвласти РФ Александра Овчарова, который мог стать участником нелегальной охоты.
«Я по-человечески спросил его [об обвинениях в браконьерской охоте], он сказал: „Ни в чем, что мне приписывают, не был [замечен]“», — рассказал «URA.RU» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он уточнил, что его постпред мог гулять в лесу, потому что среди его хобби — поисковые работы.
Свердловский губернатор поручил проверить данные об инциденте контрольному департаменту. «До [получения] материалов проверки я не намерен ни наказывать, ни поощрять [Александра Овчарова]», — резюмировал Евгений Куйвашев.
Представитель свердловского губернатора в Москве Александр Овчаров и его знакомый Леонид Петухов были остановлены в Бронницком охотхозяйстве. Егеря утверждают, что Овчаров и Петухов стреляли в косулю, хотя охота на нее сейчас запрещена. Подробности задержания они сообщили «URA.RU». В представительстве заявили, что задержание постпреда не проводилось, к административной ответственности он не привлекался.