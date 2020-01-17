16 января 2020
15 января 2020
14 января 2020

Несостоявшийся глава «курганской Рублевки» вошел в команду своего конкурента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Курганской городской Думы. Курган., дударев виктор
Виктор Дударев остался работать в администрации Кетовского районаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший врио главы Кетовского района (так называемой «курганской Рублевки») Виктор Дударев получил должность первого заместителя главы района. Об этом «URA.RU» рассказали жители муниципалитета и подтвердил сам чиновник.

«Да, я работаю на этой должности», — заявил Дударев. Он отметил, что отвечает за сферу ЖКХ, строительство и архитектуру. «Сейчас вместе с главой эти вопросы решаем, начинаем эту тему развивать», — добавил он. При этом жители района заявляют, что пока чиновник с энтузиазмом взялся за свою работу.

Дударев был назначен врио главы Кетовского района в сентябре 2019 года после того, как Владимира Архипова, ранее занимавшего эту должность, назначили заместителем губернатора Курганской области. Чиновник не стал принимать участие в конкурсе на должность главы муниципалитета, несмотря на то, что до этого заявлял «URA.RU» о своем намерении участвовать в нем. В результате главой района избрали другого кандидата на этот пост — Сергея Дудина, который до этого занимался профилактикой коррупционных правонарушений в правительстве Зауралья.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...