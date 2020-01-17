Несостоявшийся глава «курганской Рублевки» вошел в команду своего конкурента

Бывший врио главы Кетовского района (так называемой «курганской Рублевки») Виктор Дударев получил должность первого заместителя главы района. Об этом «URA.RU» рассказали жители муниципалитета и подтвердил сам чиновник.
«Да, я работаю на этой должности», — заявил Дударев. Он отметил, что отвечает за сферу ЖКХ, строительство и архитектуру. «Сейчас вместе с главой эти вопросы решаем, начинаем эту тему развивать», — добавил он. При этом жители района заявляют, что пока чиновник с энтузиазмом взялся за свою работу.
Дударев был назначен врио главы Кетовского района в сентябре 2019 года после того, как Владимира Архипова, ранее занимавшего эту должность, назначили заместителем губернатора Курганской области. Чиновник не стал принимать участие в конкурсе на должность главы муниципалитета, несмотря на то, что до этого заявлял «URA.RU» о своем намерении участвовать в нем. В результате главой района избрали другого кандидата на этот пост — Сергея Дудина, который до этого занимался профилактикой коррупционных правонарушений в правительстве Зауралья.