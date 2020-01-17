Учеников школы №105 в Перми вывели на урок по разгону акции протеста. Видео опубликовал в соцсетях пермский политолог, преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Виталий Ковин. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Ковин пояснил, что проживает рядом со школой, а видеозапись была сделана им 17 января.
«Я потом пообщался с одной из учениц школы. Она рассказала, что подобное занятие проводится во второй раз и школьникам они нравятся», — сказал Ковин.
В администрации учебного заведения корреспонденту «URA.RU» пояснили, что директор школы Наталья Шафранова срочно вызвана в департамент образования Перми. В пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что «директор школы вызвана в департамент для объяснений».
На сайте администрации Перми указано, что в учебном заведении с 1998 года существуют полицейские кадетские классы. «Воспитанники школы принимали активное участие в мероприятиях ГУВД города и края, краевого военкомата, Пермской краевой организации физкультурно-спортивного общества „Динамо“», — информирует пресс-служба мэрии.
Школа №105 известна скандалом, связанным с бывшим директором образовательного учреждения, депутатом Ириной Горбуновой. В сентябре 2019 года родители учащихся обвинили руководство школы в поборах и унижении учеников. Они также написали коллективное обращение на имя президента России. Вскоре после этого Ирина Горбунова покинула должность.