16 января 2020
15 января 2020
14 января 2020

В Перми школьников учат разгонять протесты с помощью дубинок и щитов. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники. Клипарт. Курган, школьники, подростки, рюкзак, школа, перемена, ученики с портфелями, ученики школы, школьный рюкзак, школьная перемена
Школьников в Перми научили разгонять протестФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Учеников школы №105 в Перми вывели на урок по разгону акции протеста. Видео опубликовал в соцсетях пермский политолог, преподаватель Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Виталий Ковин. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Ковин пояснил, что проживает рядом со школой, а видеозапись была сделана им 17 января.

«Я потом пообщался с одной из учениц школы. Она рассказала, что подобное занятие проводится во второй раз и школьникам они нравятся», — сказал Ковин.

В администрации учебного заведения корреспонденту «URA.RU» пояснили, что директор школы Наталья Шафранова срочно вызвана в департамент образования Перми. В пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что «директор школы вызвана в департамент для объяснений».

На сайте администрации Перми указано, что в учебном заведении с 1998 года существуют полицейские кадетские классы. «Воспитанники школы принимали активное участие в мероприятиях ГУВД города и края, краевого военкомата, Пермской краевой организации физкультурно-спортивного общества „Динамо“», — информирует пресс-служба мэрии.

Школа №105 известна скандалом, связанным с бывшим директором образовательного учреждения, депутатом Ириной Горбуновой. В сентябре 2019 года родители учащихся обвинили руководство школы в поборах и унижении учеников. Они также написали коллективное обращение на имя президента России. Вскоре после этого Ирина Горбунова покинула должность.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...