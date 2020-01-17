Украинский политолог объяснил, зачем премьер-министр страны попросил об отставке

Владимир Зеленский должен решить, будет ли он продолжать работу с Алексеем Гончаруком Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Прошение Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины является попыткой отвести от него критику за аудиозапись с якобы негативными высказываниями о президенте страны Владимире Зеленском. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Это ход, во-первых, для того, чтобы сбить волну критики премьера. Во-вторых, чтобы не допустить обструкцию в отношении премьера в час ответа депутатам (правительственный час — ред.)», — пояснил политолог. Он добавил, что президент Украины должен определиться, работает ли он дальше с Гончаруком или нет. По словам Карасева, в этом случае все зависит от голосов партии.

Политолог считает, что прошение об отставке Гончарука не примут. По его словам, Верховная Рада в случае голосования не проголосует за отставку премьера. «Гончарук, получив вотум доверия, будет дальше продолжать [работать]. Это только укрепит его», — сказал Карасев. Он отметил, что у Зеленского нет нового кандидата на должность премьера. И, по мнению политолога, отправлять Гончарука в отставку еще рано.

Ранее глава кабинета министров Украины подал прошение об отставке. Это связано с анонимной аудиозаписью, на которой Гончарук критикует Зеленского и говорит, что тот не разбирается в экономике. Сам премьер-министр назвал ее фейком.