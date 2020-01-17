В выходные ямальцев ожидают особенно сильные морозы

Сильные морозы ожидают ямальцев в предстоящие выходные. Уже начиная с 18 января, установившийся западный и северо-западный ветер принесет в регион холодные воздушные массы.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу температура воздуха в ряде районов Ямала понизится до 23—28 градусов ниже нуля, в ночное время при прояснениях — до минус 28 — минус 33 градусов. В ночь на 19 января будет еще холоднее: до минус 25 — минус 30, при прояснениях до 33—38 градусов ниже нуля.
Ветер западный и северо-западный, в течение выходных, напротив, ослабнет до 5-10 метров в секунду. Местами будет идти небольшой снег, атмосферное давление будет расти.
В начале следующей недели дневная температура в большинстве районов составит 14—19 градусов мороза, в отдельных районах минус 24 — минус 29 градусов. Холоднее всего, как ожидается, будет в центральных и восточных районах округа.
Ранее сообщалось, что с 17 января на Ямале действует режим штормового предупреждения. В регионе наблюдаются снегопады, метели и порывистый ветер, достигающий 18 метров в секунду.