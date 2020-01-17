Жириновский предложил еще одну поправку в Конституцию

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Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, портрет, жириновский владимир, жест рукой
Жириновский хочет установить лимит на количество мест от одной партии в ГосдумеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Изменение конституции РФ в 2020 году

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил поправку в Конституцию, устанавливающую лимит на количество мест от одной партии в Госдуме РФ. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Нужно установить лимит: ни одна партия по итогам выборов не может получить более 40% мест», — говорится в сообщении. По словам Жириновского, парламент должен быть коалиционным, иначе «другие поправки об участии депутатов в утверждении всего состава правительства просто не имеют смысла».

В разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь руководителя ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что эта инициатива будет передана рабочей группе по внесению поправок в Конституцию. «Пока это просто как идея, поэтому она и была озвучена в telegram-канале. Естественно, мы будем искать какие-то возможности, чтобы ее реализовать. Найдем оптимальную форму, проконсультировавшись с юристами», — сказал Дюпин.

Ранее президент РФ Владимир Путин сформировал рабочую группу по подготовке предложений о внесении правок в российскую Конституцию. На первой встрече с членами группы он объяснил, что цель поправок заключается в дальнейшем развитии страны как правового и социального государства, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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