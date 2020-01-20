На Ямале проверят чиновников, которые заставили всех показывать справки перед бассейном

Справки в бассейнах ЯНАО требуют из-за роста в регионе заражения паразитами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ямальские общественники усомнились в компетентности специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Поводом стало распоряжение главного санитарного врача ЯНАО Людмилы Нечепуренко о необходимости предоставлять медицинские справки при посещениях бассейнов.

О заявлении в прокуратуру корреспонденту «URA.RU» сообщил ямальский общественник Алексей Шевцов, посчитавший, что чиновники Роспотребнадзора, издавшие документ, нарушили постановление Верховного суда РФ. «В распоряжении ведомства формулировка размазанная, — рассказал активист. — Должно быть прописано, что режим действует до нормализации эпидемиологической обстановки, а из документа следует, будто энтеробиоз здесь постоянно и эпидемия по нему никогда не закончится».

Согласно предоставленным «URA.RU» скриншотам ответа из окружной прокуратуры, заявление Шевцова передано на рассмотрение прокурорам районов ЯНАО. Связаться с Людмилой Нечепуренко оперативно не удалось: главный санврач ЯНАО на звонок журналиста не ответила.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что в бассейнах ЯНАО справки с посетителей начали требовать в связи с неблагоприятной обстановкой по заболеваемости энтеробиозом (глистами), что вызвало непонимание у населения. В конце прошлого года Верховный суд РФ по требованию Роспотребнадзора отменил справки для посещения бассейнов, так как это ущемляло права граждан по сравнению с правилами, установленными законами или иными нормативными правовыми актами.