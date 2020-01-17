Движение трех губернаторов получит шанс понравиться главе Челябинской области

Четверть века ЗВУ считалось опорой челябинских губернаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение «За возрождение Урала» (ЗВУ), лидерами которого были три губернатора Челябинской области, представит перспективный план работы главе региона Алексею Текслеру. Он будет выработан на февральской отчетно-выборной конференции, в ходе которой также обновят руководство организации. Об этом сообщил «URA.RU» исполняющий обязанности руководителя ЗВУ Алексей Горячев.

«Внеочередная отчетно-выборная конференция ЗВУ назначена на февраль. Сейчас формируется повестка, мы собираем предложения коллег с территорий. Все местные отделения работают в обычном режиме, мы поддерживаем рабочий контакт с правительством области», — рассказал «URA.RU» и. о. руководителя движения Алексей Горячев. При этом он подтвердил, что не имел личных встреч с главой области и курирующим внутреннюю политику вице-губернатором Анатолием Векшиным.

«Сейчас глава региона не имеет отношения к движению „За возрождение Урала“. Но мы изучим идеи, которые будут выработаны на готовящейся конференции и представлены нам», — заявил «URA.RU» Векшин.

ЗВУ было создано в 1994 году, обеспечив победу на губернаторских выборах Петру Сумину. В 2010 году движение возглавил Михаил Юревич, ставший губернатором, а в 2014 году сменивший его Борис Дубровский. Дубровский собирался использовать ЗВУ для перевыборов на второй срок, но вынужден был досрочно уйти в отставку. Возглавивший в марте 2019 года регион Алексей Текслер прервал традицию: возможности движения не были использованы на сентябрьских выборах, само ЗВУ до сих пор остается в «подвешенном» состоянии.