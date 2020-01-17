Глава Тюменской области надеется, что инвалиды отменят голодовку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с общественником Андреем Романовым, анонсировавшим массовую голодовку инвалидов в знак протеста против политики региональных властей. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам губернатора, разговор продлился больше часа и собеседникам удалось достичь определенных договоренностей (каких именно — не сообщается). «Надеюсь, что нашел в этом нелегком деле (защита прав инвалидов — прим. ред.) союзника, вместе с которым, начиная прямо со следующей недели, мы будем действовать сообща. Надеюсь, что никто из соратников Андрея Александровича не будет подвергать свою жизнь и здоровье напрасному риску», — написал Моор.

Оперативно уточнить у Романова, будет ли отменена голодовка, не удалось. Инвалид-общественник не ответил на звонки редакции.

Ранее «URA.RU» писало, что 20 января как минимум десять инвалидов готовы начать бессрочную голодовку. Они требовали отставки замгубернатора Ольги Кузнечевских и публичных извинений главы региона за нарушение прав людей с ограниченными возможностями.