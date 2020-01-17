16 января 2020
15 января 2020

ПФР ответил инвалидам, заявившим о снижении пенсии после прибавки

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги, финансы, наличные
В Пенсионном фонде заявляют, что пенсия не могла уменьшитьсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявления проживающих в Курганской области инвалидов о том, что их пенсия после прибавки стала меньше, не соответствуют действительности. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«Это заявление не соответствует действительности, поскольку размер пенсии не может стать меньше», — подчеркнули в ведомстве. При этом в Пенсионном фонде рассказали, что проверили информацию инвалида второй группы из Шадринска Юрия Фоменко, который заявлял, что его пенсия уменьшилась на 32 рубля: «Данная информация аналогично не соответствует действительности, поскольку пенсия указанного гражданина не уменьшалась».

Как ранее сообщало «URA.RU», зауральские инвалиды пожаловались в соцсетях, что с Нового года их пенсия уменьшилась. Один из них рассказал, что его пенсия не дотягивала до минимума, поэтому была прибавка — около 800 рублей. После индексации пенсию увеличили на 200 рублей, но прибавка снизилась до 400 рублей. В курганском отделении Пенсионного фонда пообещали разобраться с этим вопросом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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