Депутату Госдумы Пушкиной пригрозили расправой за закон о домашнем насилии

Депутат Госдумы Оксана Пушкина начала получать угрозы в свой адрес из-за подготовки закона о домашнем насилии. Об этом рассказал адвокат Пушкиной Константин Добрынин.
Некоторое время назад на рабочую почту Пушкиной поступило письмо от гражданина, который заявлял, что обладает информацией о планирующихся мероприятиях в отношении депутата. «Он утверждает, что получил письменную информацию о том, что в отношении Оксаны Пушкиной готовится некая силовая акция, и… есть прямая угроза жизни депутата», — заявил Добрынин в разговоре с телеканалом 360.
Также Добрынин добавил, что его клиентка обращалась в МВД еще в ноябре и просила провести проверку в отношении поступающих в ее адрес угроз. Однако тогда никакой реакции со стороны органов не последовало. Добрынин считает, что сейчас МВД обязано провести проверку и в случае необходимости возбудить уголовное дело.
Подготовка закона о домашнем насилии наделала много шума. Противники закона, в частности РПЦ, утверждают, что закон противоречит традиционным ценностям. Однако защитники документа приводят различные аргументы в его защиту: ряд знаменитых женщин рассказывал агентству Nation News о важности профилактики домашнего насилия и напоминал о необходимости защитных мер для людей, столкнувшимся с ним.