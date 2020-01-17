Forbes составил рейтинг самых критикуемых членов команды экс-премьера Медведева

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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет
Лидером антирейтинга стал экс-министр культуры Владимир МединскийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Forbes выяснил, кто из членов команды Дмитрия Медведева был самым непопулярным в народе. Шорт-лист самых непопулярных членов бывшего правительства по просьбе издание составила аналитическая компания «Медиалогия».

Антирейтинг составлялся на основании количества негативных упоминаний в СМИ. «Безусловный антилидер — министр культуры Владимир Мединский», — пишет издание. Его осуждали за сдвиги премьер западных фильмов, критику фильма «Джокер» и за то, что он стыдил власти Башкортостана, которые не справлялись с реализацией нацпроекта «Культура».

Также в список самых непопулярных членов бывшего правительства попали бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков, бывший министр экономического развития Максим Орешкин, бывший министр спорта и бывший вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, бывший министр юстиции Александр Коновалов и сам экс-глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Российское правительство подало в отставку 15 января после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об отставке кабмина сообщил Дмитрий Медведев. Позднее депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с отставкой правительства. В том числе он заявил, что власть переходит «на национальный уровень».

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