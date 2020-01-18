На Урале родители заступились за школу, где детей учили разгонять митинги

В руководстве школы такие занятия назвали тактическими играми Фото: страница Виталия Ковина в Facebook

Родители учащихся пермской школы №105, где подростков вывели на тактические игры по разгону акций протеста, гордятся своей школой. Об этом «URA.RU» рассказала мать одного из учеников кадетских классов.

«Ни один родитель не скажет ничего плохого о школе. Мы все гордимся, что наши дети учатся в этом подразделении. Это лучшая школа Перми!» — говорит женщина. При этом комментировать скандал вокруг уроков по разгону митинга она отказалась. Ранее в комментариях под видео женщина заявила, что тактические игры не были связаны с охраной правопорядка.

По отзывам выпускников, подобные занятия в заведении проводятся не первый год и посвящены разным темам. Так, в прежние годы учащиеся реконструировали битву под Сталинградом, Бородинское сражение, битву на Куликовом поле и другие. Кадетские классы в школе существуют с 1998 года.

Ранее житель Перми опубликовал в Интернете видео, на котором ученики школы №105 в Перми на открытом воздухе учатся разгонять протестные акции. Как рассказали в пресс-службе мэрии, директор школы Наталья Шафранова была вызвана в департамент образования города для объяснений и пояснила, что такие занятия дважды в год проводятся в 6-7 классах в рамках программы допрофессиональной полицейской подготовки.