Убегая от преследователя с автоматом, мужчина поскальзывался и падал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мужчина с автоматом в руках гнал прямо по проезжей части молодого человека. Происходящее сняли на видео очевидцы, они же вызвали на место сотрудников полиции. Позднее выяснилось, что это был страйкбольный автомат.

Судя по кадрам видео, молодой человек, убегая от своего преследователя, несколько раз поскальзывается и падает рядом с проезжающими мимо автомобилями. Инцидент произошел еще 15 января, однако об этом стало известно только сейчас.

«На месте работали сотрудники полиции. Мужчину доставили в отдел, у него с собой оказался страйкбольный автомат», — сообщили в УМВД по Челябинску. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Автор видео: соцсети