Путин назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми

Путин резко высказался о людях, которые высказались против поддержки семей с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин резко высказался о противниках поддержки семей с детьми. Глава государства назвал таких людей «моральными уродами».

На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны лидер страны напомнил, что в послании Федеральному собранию он уделил большое внимание мерам поддержке семей с детьми. По словам Путина, его удивило, что среди граждан появилось мнение о том, что государству не следует «в таком объеме» поддерживать российские семьи, где есть дети «Это удивительно просто. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — цитирует главу государства РИА «Новости».

Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государств в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды

Ранее Владимир Путин, который приехал в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, заявил, что единовременная выплата по случаю 75-летия Победы составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану, труженикам тыла — по 50 тысяч рублей, напоминает RT.