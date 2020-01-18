«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку автомобилей

В 2020 году продажи Lada выросли, однако у дилеров еще есть не проданный с прошлого года товар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«АвтоВАЗ» начал приостанавливать сборочные линии из-за более низкого, чем предполагался, спроса на автомобили. Завод находился в простое 9 и 10 января.

«В дни простоя завод платит [работникам] две трети средней зарплаты», — пишут «Ведомости», ссылаясь на источник, знающий о ситуации от руководства автопроизводителя. В издании подчеркнули, что представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

Сообщается, что речь идет о линиях, где собираются автомобили Lada Granta и Datsun. Работников, которые задействованы в производстве Lada 4×4, также отправили на отдых. Планировалось, что они отработают эти часы 18 и 25 января, но руководство решило приостановить обе линии. По статистике, продажи Lada растут, однако у дилеров еще есть не проданный с прошлого года товар.

Ранее сообщалось, что седан Lada Granta стал самым дешевым автомобилем в России на начало 2020 года, напоминает агентство Nation News.