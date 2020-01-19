Владимир Соловьев признался, что иногда позволяет себе «очень жесткие высказывания» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий «России 1» Владимир Соловьев раскритиковал тюменскую модель Алену Водонаеву, которая упрекнула телеканал в пропаганде «агрессии и невежества». Своим мнением Соловьев поделился в разговоре с «URA.RU».

«После ее человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на ее существование — пусть живет в своем убожестве», — заявил Соловьев «URA.RU». По его словам, Водонаева должна «остановиться, посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».

Также ведущий прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал людей, подобных Водонаевой, «моральными уродами». «Хотя я слышал, что сказал президент в Петербурге. Я бы еще резче сказал! Я, как известно, могу иногда позволить себе очень жесткие высказывания», — заключил он.

Конфликт телеведущих Скабеевой и Водонаевой разгорелся после того, как экс-участница «Дома-2» в эфире программы «60 минут» заявила, что повышение размера маткапитала приведет к тому, что нищие станут рожать ради денег. На что Скабеева заявила, что обналичить маткапитал невозможно. После эфира в соцсети Водонаева заявила, что Скабеева в своей программе занимается пропагандой агрессии и невежества.