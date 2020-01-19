18 января 2020

Соловьев раскритиковал Водонаеву после ее конфликта со Скабеевой. «Пусть живет в своем убожестве»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Владимир Соловьев признался, что иногда позволяет себе «очень жесткие высказывания»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий «России 1» Владимир Соловьев раскритиковал тюменскую модель Алену Водонаеву, которая упрекнула телеканал в пропаганде «агрессии и невежества». Своим мнением Соловьев поделился в разговоре с «URA.RU».

«После ее человеконенавистнических заявлений вряд ли это создание имеет смысл цитировать, да и просто обращать внимание на ее существование — пусть живет в своем убожестве», — заявил Соловьев «URA.RU». По его словам, Водонаева должна «остановиться, посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».

Также ведущий прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал людей, подобных Водонаевой, «моральными уродами». «Хотя я слышал, что сказал президент в Петербурге. Я бы еще резче сказал! Я, как известно, могу иногда позволить себе очень жесткие высказывания», — заключил он.

Конфликт телеведущих Скабеевой и Водонаевой разгорелся после того, как экс-участница «Дома-2» в эфире программы «60 минут» заявила, что повышение размера маткапитала приведет к тому, что нищие станут рожать ради денег. На что Скабеева заявила, что обналичить маткапитал невозможно. После эфира в соцсети Водонаева заявила, что Скабеева в своей программе занимается пропагандой агрессии и невежества.

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© Служба новостей «URA.RU»
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