Скабеева ответила Водонаевой на обвинения в пропаганде агрессии, заручившись поддержкой президента

Ольга Скабеева ответила на упреки Водонаевой Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева ответила гостье своей передачи «60 минут» тюменской модели Алене Водонаевой, которая упрекнула ее в пропаганде «агрессии и невежества». На странице в Instagram Скабеева отметила, что политику государства по поддержке материнства определяет не Водонаева, и призвала россиян не волноваться о полагающейся им помощи.

«Водонаева осталась недовольна эфиром, потому что мы ее „упрекаем в неосведомленностях“, а сами ведем себя хуже любых хейтеров, хотя ее просто „беспокоят миллионы россиян“. Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю», — написала Ольга Скабеева в соцсети.

Кроме того, ведущая заступилась за экспертов программы, о которых Водонаева высказалась нелестно. «Может быть, наши эксперты и в самом деле недотянули до „Дома-2“ в своих комментариях про Алену, но обещать, что они будут стараться, я не готова», — съязвила телеведущая и добавила, что, к счастью, не Водонаева решает, вопросы по поддержке материнства в государстве. «Тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем», — добавила телеведущая. Она также выложила ролик со словами российского президента Владимира Путина, где он резко высказался о противниках поддержки семей с детьми. Глава государства назвал таких людей «моральными уродами». «А в наш спор Путин включился!» — подписала видео Скабеева.

После эфира в соцсети Водонаева заявила, что Скабеева в своей программе занимается пропагандой агрессии и невежества. «Если вас, Ольга, действительно заботят ценности моих 2 миллионов подписчиков, то меня очень беспокоят миллионы россиян, которые ежедневно смотрят на эту пропаганду агрессии и невежества», — написала Водонаева.

Конфликт телеведущих Скабеевой и Водонаевой разгорелся после того, как экс- участница «Дома-2» во время эфира заявила, что повышение размера маткапитала приведет к тому, что нищие станут рожать ради денег. На что Скабеева заявила, что обналичить маткапитал невозможно.

Ранее в адрес Водонаевой с критикой выступили депутат Госдумы Виталий Милонов и продюсер Иосиф Пригожин.