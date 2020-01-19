Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства

Протоирей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих. Об этом священнослужитель рассказал корреспонденту «URA.RU».
Во время выпуска передачи «Вечерний Ургант» с французским актером Жераром Депардье телеведущий показал пародийную картинку на икону Рождества Иисуса Христа. Лидер общественного движения «Сорок сороков» посчитал это оскорблением чувств верующих и создал петицию.
«Очень рад, что появилась петиция — я сам ее подписал. Люди, не имеющие нравственной и культурной чуткости в отношении святых нашего народа, не должны на его средства разворачивать шоу. Это не только об Урганте и Депардье — это вопрос о политике нашего государства», — заявил «URA.RU» Чаплин.
При этом настоятель предположил, что Ургант мог не иметь злого умысла в своей передаче. «Это могла быть дурная шутка, спонтанная ситуация. Но подобного рода господа предельно осторожны, когда речь идет о вещах, которые значимы для них, их этноса, их социальных групп. Есть вещи, над которыми они никогда не будут шутить на грани оскорбления — у них включается внутренняя лампочка», — пояснил он.
Протоирей напомнил, что Ургант «сам устроил кощунство в отношении Христа», поэтому христиане продолжат отстаивать свою позицию мирным путем. «У нас, между прочим, священные предметы и символы защищены законом <…> И, конечно, я рад, что православные люди высказались на эту тему. Они имеют ровно такое же право на мнение, как Владимир Познер и Жерар Депардье», — пояснил он.