Ревизоры губернатора проверят вторую столицу Челябинской области

В план работы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области включена проверка деятельности администрации второго по величине города региона — Магнитогорска. Последний раз такая ревизия проходила в 2013 году, но тогда город проверяли только по ряду показателей, сообщили «URA.RU» в КСП.
«С учетом того, что Магнитогорску сейчас уделяется большое внимание, готовятся важные проекты, с участием бюджетных средств и на условиях государственно-частного партнерства, такая проверка необходима», — пояснили «URA.RU» в правительстве области.
В рамках мероприятия под названием «Проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств при исполнении бюджета Магнитогорского городского округа» будет исследована деятельность муниципальных органов, организаций и учреждений «второй столицы» области, как называют Магнитогорск на Южном Урале, следует из плана работы КСП региона на 2020 год. Работа будет проводиться совместно с Контрольно-счетной палатой города.
Председатель КСП Алексей Лошкин воздержался от комментариев «URA.RU», какой именно период подлежит глубокой проверке. Но до декабря 2014 года главой Магнитогорска был Евгений Тефтелев, впоследствии ставший мэром Челябинска.
В конце прошлого года Тефтелев был задержан ФСБ и арестован по обвинению в получении взяток. Этому предшествовала проверка, проведенная региональной КСП в администрации областного центра. Ревизия проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера.