19 января 2020

В суде раскрыли подробности дела о банкротстве «дочки» Utair

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, вертолет, utair, ютэйр, ютейр, авиатехника
Вертолетная компания является одним из главных активов UtairФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы у авиакомпании UTair

Предприятию «Ютэйр — вертолетные услуги» грозит банкротство из-за долга основной компании — Utair. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Иск о признании вертолетного предприятия несостоятельным подал «МТС-Банк».

Согласно судебным документам, финучреждение пытается взыскать задолженность по кредиту, выданному авиакомпании Utair в 2015 году. Компания «Ютэйр — вертолетные услуги» («дочка» авиаперевозчика) является поручителем по кредиту. Сумма исковых требований банка составляет 16,1 млн рублей.

Ответчик пытался отклонить иск, настаивая на том, что у банка нет оснований для признания вертолетной компании банкротом. Но суд поручил до 6 февраля обеим сторонам разбирательства предоставить письменные обоснования своих позиций. Следующее заседание по делу состоится 13 февраля.

«URA.RU» направляло истцу и ответчику запросы, с просьбой прокомментировать ситуацию. В Utair на запрос не ответили, в «МТС-Банке» отказались от комментариев.

Ранее агентство сообщало, что банки-кредиторы, которым Utair задолжала в общей сложности более 70 млрд рублей, предлагали перевозчику уступить им «Ютэйр — вертолетные услуги» в счет долга, но не достигли договоренности. Вертолетная компания является одним из основных активов Utair.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...