В суде раскрыли подробности дела о банкротстве «дочки» Utair

Предприятию «Ютэйр — вертолетные услуги» грозит банкротство из-за долга основной компании — Utair. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Иск о признании вертолетного предприятия несостоятельным подал «МТС-Банк».
Согласно судебным документам, финучреждение пытается взыскать задолженность по кредиту, выданному авиакомпании Utair в 2015 году. Компания «Ютэйр — вертолетные услуги» («дочка» авиаперевозчика) является поручителем по кредиту. Сумма исковых требований банка составляет 16,1 млн рублей.
Ответчик пытался отклонить иск, настаивая на том, что у банка нет оснований для признания вертолетной компании банкротом. Но суд поручил до 6 февраля обеим сторонам разбирательства предоставить письменные обоснования своих позиций. Следующее заседание по делу состоится 13 февраля.
«URA.RU» направляло истцу и ответчику запросы, с просьбой прокомментировать ситуацию. В Utair на запрос не ответили, в «МТС-Банке» отказались от комментариев.
Ранее агентство сообщало, что банки-кредиторы, которым Utair задолжала в общей сложности более 70 млрд рублей, предлагали перевозчику уступить им «Ютэйр — вертолетные услуги» в счет долга, но не достигли договоренности. Вертолетная компания является одним из основных активов Utair.