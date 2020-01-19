Звезда КВН скончался от рака

Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни
Бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков скончался после продолжительной болезни. О смерти юмориста сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов.
Гайдуков умер на 37-м году жизни. «Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь — спи», — написал в Facebook Мелик-Гусейнов. По его словам, Гайдукову удалось сделать счастливыми многих людей и дать им энергию позитива.
В сентябре 2018 года стало известно, что Тимур Гайдуков был доставлен в краевой онкологический диспансер Ставрополя с острым лимфобластным лейкозом. На странице Гайдукова в Instagram проводился сбор средств на его лечение, однако юморист неоднократно упоминал, что шансы на выздоровление малы.