Призыв «мочить» журналистов касается тех лиц, которые пишут заказные материалы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Призыв главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» некоторых журналистов и блогеров означал требование раскрывать сведения о тех, кто пишет заказные материалы. Об этом сообщили в пресс-службы главы Чувашии.

В День российской и чувашской печати Игнатьев заявил, что некоторые журналисты и блогеры хорошо устраиваются, потому что пишут, «не зная, о чем и о ком, лишь бы заработать на разных схемах». «Надо их мочить, как в народе говорят», — цитирует издание «Правда ПФО» Игнатьева.

Как заявили в пресс-службе главы Чувашии, слово «мочить» в данном случае обозначает «раскрывать подноготную». «То есть писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты», — сообщили РИА «Новости» представители ведомства, отметив, что в речи Игнатьева эта мысль четко прослеживается.

Заявление главы Чувашии, по словам представителей пресс-службы, связано с тем, что в последние месяцы в отношении деятельности политика якобы идет информационная атака, инициаторы которой уже известны. Как предположили собеседники агентства, мотив дискредитации действий Игнатьева связан с обидой некоторых блогеров и журналистов за то, что они не получают заказов от администрации.