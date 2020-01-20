Военные США не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Американские военные не пустили российских к нефтяному месторождению Румелайн в Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.
«Американские солдаты заблокировали российским военным путь к нефтяному месторождению», — говорится в сообщении. Отмечается, что военные США попросили россиян покинуть территорию, подконтрольную курдским военным формированиям, союзниками которых являются американцы.
Инцидент произошел 18 января. Российским солдатам пришлось покинуть территорию. По данным агентства, в районе месторождения располагается авиабаза США. Схожая ситуация сложилась 16 января, когда россиянам не дали пройти курды.
Ранее, 25 декабря, солдаты из России и США подрались в сирийском городе Тель-Тамер (провинция Эль-Хасака). Американцы прибыли туда, чтобы выведать у местных жителей какую-то информацию. Помимо этого, они объехали районы, где живут арабы и курды. В это же время там находились российские военные. Между солдатами двух стран разгорелся спор, который перешел в драку, передает портал «Утро.ру».