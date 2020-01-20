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16 января 2020

Экс-силовик получил должность в мэрии Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы главы города. Челябинск , котова наталья
Наталья Котова назначила нового управделамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальником управления делами мэрии Челябинска назначен экс-силовик Леонид Лопатин. Об этом на аппаратном совещании 20 января сообщила мэр Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU».

«25 лет отдал службе в органах МВД, имеет два высших образования. Пожелаем ему удачи», — заявила Котова. Ранее Лопатин работал в должности замглавы Курчатовского района, а до этого был депутатом Курчатовского райсовета Челябинска.

Должность управляющего делами стала вакантна после того, как уволился прежний руководитель Игорь Виноградов, соратник экс-мэра Тефтелева, приехавший в Челябинск из Магнитогорска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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