Экс-силовик получил должность в мэрии Челябинска

Наталья Котова назначила нового управделами
Начальником управления делами мэрии Челябинска назначен экс-силовик Леонид Лопатин. Об этом на аппаратном совещании 20 января сообщила мэр Челябинска Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU».
«25 лет отдал службе в органах МВД, имеет два высших образования. Пожелаем ему удачи», — заявила Котова. Ранее Лопатин работал в должности замглавы Курчатовского района, а до этого был депутатом Курчатовского райсовета Челябинска.
Должность управляющего делами стала вакантна после того, как уволился прежний руководитель Игорь Виноградов, соратник экс-мэра Тефтелева, приехавший в Челябинск из Магнитогорска.